Julieta Nair Calvo, quien forma parte de Tootsie junto a Nicolás Vázquez, fue por primera vez a ver la obra como una espectadora más y se emocionó. “Hoy vi Tootsie por primera vez. Emoción por todas partes. Admiración por mis compañeros y por todo el equipo que hace esta obra espectacular. Alucinante poder disfrutar desde la platea lo que con tanto amor hacemos cada noche. Los adoro y admiro mucho, compas, como artistas y como personas”, escribió, al pie de una foto del elenco.

Acto seguido, compartió una foto abrazando a su compañero, Nicolás, a quien elogió a más no poder. “Mi compañero maravilla, me encantó ver a Dorita desde la platea, su ternura, sus miradas y movimientos. El personaje te queda pintada y es una obra aparte poder disfrutar de lo que te ama la gante. Maravilloso. Gracias por jugártela y traer estas obras con tanto desafío y amor. Feliz y orgullosa de ser parte de este equipo”, sumó Nair Calvo, re tierna.

Por último, también felicitó a Dai Fernández por cómo interpretó a Julia, su personaje. “Párrafo aparte para mi gran gemela del amor, sos tan talentoso y sobre todo tan buena mina. Me hizo feliz verte hacer a Julia con tu dulzura, tu calma y tu verdad. Tu propia versión. Te admiro mucho y ser tu amiga es espectacular”, cerró la actriz, siempre muy dulce.

JULIETA NAIR CALVO Y FER DENTE CONFESARON QUE AL PRINCIPIO NO SE BANCABAN

Julieta Nair Calvo visitó Noche al Dente y allí, junto a Fer Dente, sorprendieron con una confesión: según ellos, cuando se conocieron, ninguno de los dos se bancaba al otro.

“Eso es cierto. Al principio, no había piel”, reconoció Julieta. “Nos conocimos en la primera obra que hicimos juntos que fue Depertar de primavera, éramos muy pequeños. Yo te vi en el primer ensayo en el kiosko y vos para mí eras el de High School Musical y no me animé a saludarte...”.

“Ahí dije: ‘Ay, no se’. Te sentí como medio distante y no me animé a saludarte. Fue como raro y después en el ensayo... fue como que no éramos amigos. No pegamos onda”, relató la artista.