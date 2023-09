Siempre buena onda con sus fanáticos, Julieta Nair Calvo fue a la peluquería y les mostró de principio a fin el proceso de su extremo cambio de look.

“Cambio de look. Siempre a cargo de mi amigo y número uno, Cristian Rey. Gracias por acompañarme desde hace tantos años y darme la seguridad para meter estos cambios, te quiero”, le dedicó Julieta a su peluquero, súper contenta por el resultado.

Juli fue al salón con su cabello larguísimo. Además de haberse animado al corte carré -se lo cortó por los hombros- se hizo reflejos rubios con tintes dorados que se entrelazan con su cabello castaño oscuro. ¡Renovadísima!

JULIETA NAIR CALVO Y FER DENTE CONFESARON QUE AL PRINCIPIO NO SE BANCABAN

Julieta Nair Calvo visitó Noche al Dente y allí, junto a Fer Dente, sorprendieron con una confesión: según ellos, cuando se conocieron, ninguno de los dos se bancaba al otro.

“Eso es cierto. Al principio, no había piel”, reconoció Julieta. “Nos conocimos en la primera obra que hicimos juntos que fue Depertar de primavera, éramos muy pequeños. Yo te vi en el primer ensayo en el kiosko y vos para mí eras el de High School Musical y no me animé a saludarte...”.

“Ahí dije: ‘Ay, no se’. Te sentí como medio distante y no me animé a saludarte. Fue como raro y después en el ensayo... fue como que no éramos amigos. No pegamos onda”, relató la artista.