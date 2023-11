Tras la dolorosa muerte de Diego Maradona, quien fue su última pareja, Rocío Oliva, se alejó totalmente de los medios para centrarse al cien por ciento en su carrera en el mundo del deporte, su mayor pasión.

La futbolista, que hoy por hoy es instructora de fútbol femenino, dejo en evidencia mediante fotos celebrando en familia que, finalmente, se recibió de periodista deportiva.

“Tengo cuatro academias de fútbol femenino que funcionan a la perfección. Ese es mi trabajo, mi pasión. Mis alumnas van desde los 4 a los 16 años y me gusta acompañarlas, ayudarlas e incentivarlas. Aunque no se dediquen al fútbol profesional, el trabajo en equipo es muy bueno para la juventud”, reveló en diálogo con ¡Hola! Argentina.

¿POR QUÉ ROCÍO OLIVA DE ALEJÓ DE LOS MEDIOS TRAS LA MUERTE DE DIEGO MARADONA?

En la misma entrevista, Rocío explicó por qué dio un rotundo cambio de vida tras la muerte de Diego.

“Creo que había arrancado bien (en los medios), pero dejé para estudiar periodismo deportivo en River. A veces pesa un poco que te digan ‘estás ahí porque sos la ex de…’”.

“Sé que mientras estás en el medio se te abren miles de oportunidades y cuando te alejás, no te llaman más. También es una manera de cerrar ciclos. Digamos que estoy tratando de encontrarle la vuelta, sé que quiero hacer algo, pero aún no sé qué y cómo”, explicó Rocío, que no sabe si quiere ser DT, estar en los medios o seguir abriendo academias por el mundo.