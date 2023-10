El recuerdo de Rocío Oliva de la fatídica mañana en que se enteró de la muerte de Diego Maradona volvió a estremecer hasta las lágrimas a la ex del Diez, quien contó detalles de cómo la atravesó el dolor por la pérdida.

“Yo estaba en Estudio Mayor por entrar a un programa. Campi imitaba a Maradona, y sabía que a Diego no le gustaba mucho, y no sé por qué ese día le dije que no le iba a seguir el juego. Por suerte… Imagínense si yo llegaba a hacer eso…”, comentó la exfutbolista en Intrusos.

“Había rumores, y cuando lo confirmaron estaba arriba del auto. Nadie me lo quería confirmar, y hablé con mi mamá iba a ser la única que me diga la verdad”.

En ese punto, se quebró al hacer memoria sobre el 25 de noviembre de 2020: “Me pongo un poco mal porque me parece que es algo muy triste”.

“Estaba Pampita y me abrazó, me dijo unas palabras porque sabía de ese tipo de pérdidas. Me dijo que no me vaya, pero fue fui manejando”, cerró Rocío Oliva sobre cómo la contuvieron la mañana de la muerte de Diego Maradona.

ROCÍO OLIVA ALUDIÓ A LA POLÉMICA CON CLAUDIA VILLAFAÑE POR EL FUNERAL DE DIEGO MARADONA

Por otra parte, Rocío Oliva hizo implícita alusión a polémica decisión de Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona de impedirle el ingreso a la casa Rosada para despedirse de quien fuera su pareja durante casi siete años.

“Hay cosas que puedo perdonar, pero no olvidar”, sentenció.

Además, expresó: “Tenía muchas ganas de despedirme en ese momento, entrar a despedirlo”.

Al final, Rocío Oliva “Era la mujer por la que pedía. Hasta último momento les pedía a los de su alrededor que me quería ver, que me llamen y nunca jamás me llegó ese dato”.