Luego de que Dalma Maradona rememorara a su papá, Diego Maradona, la última pareja del astro futbolístico, Rocío Oliva, también compartió una foto con él y le dedicó un desgarrador mensaje que sorprendió a sus seguidores.

Rocío posteó en Instagram una foto muy romántica junto a Diego, cuando estaban de novios, que la muestra sentada arriba de él en un avión privado; agarrándose las manos con ternura y sonriendo hacia la cámara.

“1.000 días (sin Diego), no son suficientes para olvidar al Puru...”, sentenció Rocío, cariñosa, junto al emoji de corazón partido, deslizando que hoy más que nunca extraña Diego, quien falleció el 25 de noviembre de 2020.

DALMA MARADONA RECORDÓ A SU PAPÁ

“Los peores mil días del mundo... Aprovecho para decir que hace unos días tuve el desagradable momento de tener que escuchar a un nefasto decir que mi papá se murió como se quería morir...”, arrancó Dalma, muy enojada, en su red social.

Acto seguido, sin nombrarla directamente, le habló a esta persona. “No, amoroso, mi papá no se quería morir y menos así... Eso lo hicieron vos con tu banda y ya van a pagar uno por uno. Decir eso es no conocerlo en lo absoluto. Más allá que mi papá hasta decía mal tu apellido”, sentenció Dalma, sin filtro.