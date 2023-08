Indignada por los dichos de un “nefasto” que habló sin filtro de la muerte de Diego Maradona, una de sus hijas, Dalma Maradona, le dedicó un tremendo mensaje a través de sus stories de Instagram, aún pidiendo Justicia por la muerte de su padre.

“Los peores mil días del mundo... Aprovecho para decir que hace unos días tuve el desagradable momento de tener que escuchar a un nefasto decir que mi papá se murió como se quería morir...”, arrancó Dalma, muy enojada, en su red social.

Acto seguido, sin nombrarla directamente, le habló a esta persona. “No, amoroso, mi papá no se quería morir y menos así... Eso lo hicieron vos con tu banda y ya van a pagar uno por uno. Decir eso es no conocerlo en lo absoluto. Más allá que mi papá hasta decía mal tu apellido”, sentenció Dalma, sin filtro.

DALMA MARADONA SE EXPLAYÓ ACERCA DE SU POLÉMICA SALIDA DE LA RADIO

Deslizando que existieron varias irregularidades, Dalma expresó que ella nunca renunció y que en realidad las autoridades de la radio tomaron la decisión de dejarla a un lado.

“La semana pasada fue mi último programa y les quiero pedir disculpas a los oyentes por no haberlo podido comunicar antes, ¡claramente no fue una decisión mía, pero bueno!”, comenzó destacando en su posteo. “Solo para que entiendan un poco ya después de mi segundo embarazo las cosas en la radio fueron muy desprolijas conmigo, rozando la falta de respeto”, siguió.

Luego, se dedicó a agradecer a sus compañeros haciendo una mención especial para ellos.

“Por amor a mi equipo (ellos saben que fue solo por eso) y las charlas con Jime y Caye me quede un poco más! Yo volvía de mi licencia a trabajar como correspondía, pero los planes en esta radio para mi eran otros. Sacando la parte fea quiero agradecerles de todo corazón el cariño, por reírse conmigo, por mandarme tantos mensajes”, finalizó Dalma.