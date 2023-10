Rocío Oliva reapareció en Intrusos el viernes y se animó a hablar de su situación sentimental actual, así como también de su relación con Diego Maradona, a poco de cumplirse tres años de su muerte.

“¿Hoy estás en pareja?”, le preguntó Pablo Layus a la exnovia del astro argentino, quien respondió contundente y sincera sobre su presente amoroso: “No, hoy estoy sola. Estoy bien”.

Rocío Oliva en televisión.

“¿Y qué crees que pasó con la muerte de Diego, crees que lo mataron?”, indagó luego el panelista y ella contestó: “No, no puedo decir eso, es una locura decirlo. Yo ya hace mucho tiempo no estaba al lado así que no me corresponde opinar”.

ROCÍO OLIVA REVELÓ POR QUÉ SE SEPARÓ DE DIEGO MARADONA

Rocío Oliva se sinceró al revelar por qué decidió separarse de Diego Maradona: “Nadie podía creer, todos me decían ‘sos la única mujer de él que se separa en buenos términos’ porque yo lo seguía yendo a ver”.

“Hay un momento en que el amor de pareja se termina, yo estaba grande y quería hacer muchas cosas, había pasado la etapa de los 20 y quería trabajar, yo tenía mis academias y no eran cosas que fueran de la mano con la relación”, confesó Oliva.