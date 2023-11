La causa de la denuncia por abuso sexual que Mariana Nannis hizo en contra de Claudio Paul Caniggia en medio de la división de bienes avanzó y en las últimas horas se supo que el exfutbolistá ira a juicio oral.

Indignado por esta determinación por parte de la Justicia, el padre de Chalotte y Alex habló por primera vez y dio su versión de los hechos. “Han ido bastante lejos con la denuncia por abuso”, dijo en diálogo con la producción de A la Tarde.

Luego, Claudio explicó su visión de cómo se dieron las cosas: “Se dieron cuenta que el fiscal ni siquiera había leído la causa y sin embargo me llamó a indagatoria acusándome de algo en cual la denunciante no afirmaba eso, sino otra cosa”.

SOFÍA BONELLI, INDIGNADA CON LA ELEVACIÓN A JUICIO ORAL DE LA CAUSA DE MARIANA NANNIS EN CONTRA DE CLAUDIO PAUL CANIGGIA

Elevaron a juicio oral la causa por abuso sexual de Mariana Nannis contra Claudio Paul Caniggia y Sofía Bonelli salió al cruce: “No dejan peritar los teléfonos de ella, de todas las testigos hay una sola”.

“Porque las otras dos no pasan las pericias psiquiátricas. Y sus ex amigas, están todas defendiendo a Claudio Paul, porque no pueden creer las barbaridades que están diciendo. Todo para sacarle plata a Caniggia”, dijo Bonelli a DDM.