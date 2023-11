En medio de una nota que le estaban haciendo a Melody Luz en A la tarde, Diego Estéves sorprendió a la invitada con un picante mensaje que le hizo llegar Mariana Nannis y la bailarina le respondió en vivo.

“Melody, tengo un mensaje de Mariana Nannis para vos, que me hace llegar a mí. Me dice que vos estás diciendo que ella tiene que pedir disculpas y ella te replica ‘¿por qué no le pedís disculpas por haber puesto “me gusta” a un comentario de una seguidora que dijo que Mariana era una madre de mier… en Twitter?”, expresó el panelista del programa de América.

Tras escucharlo, la pareja de Alex Caniggia –con quien tiene a su beba, Venezia- se mostró algo incómoda por la situación: “Tendríamos que hablarlo en privado”, comenzó diciendo, seria. Y cerró, firme: “La verdad es que si puse eso no me acuerdo, pero yo no estoy más para mover estas cosas por televisión porque no me interesa”.

¡Qué momento!

SE SUPO EL MOTIVO POR EL QUE MARIANA NANNIS DECIDIÓ DESALOJAR A ALEX CANIGGIA

Un nuevo escándalo parece haber surgido con Alexander Caniggia y su mamá, Mariana Nannis, luego de haberla denunciado por haberlo desalojado de un departamento mientras convivía con su pareja, Melody Luz, cuando estaba embarazada de su beba.

Así lo detallaron en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América: “Llamaba la atención por qué Mariana desalojaba a su hijo faltando muy poco para que nazca la beba”, expresó la panelista.

“Mariana Nannis y su hermano heredaron un departamento. Él se fue a vivir ahí, fue papá y se separa. ¿Qué pasa? La cuñada de Mariana, con su sobrina, quedan ahí”, agregaron, en lo que fue la antesala de esta nueva disputa familiar.

Por su parte, Mariana se defendió de la acusación del conductor: “Jamás lo eché. Se fue de común acuerdo”, enfatizó la mediática, desacreditando la versión de Alex de que lo había obligado a retirarse del departamento de dos ambientes en el complejo Faena de Puerto Madero. Y cerró, filosa: “Habla ahora porque lo bajaron del programa. Se cuelga de mis tet...”.