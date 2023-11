Este martes Alejandro Fantino y Coni Mosqueira anunciaron, felices, que están esperando a su primer hijo, y ahora el conductor reveló cómo era la “épica” lista de nombres que pensó y que su esposa le rebotó.

En una entrevista con LAM a la salida de Multiverso Fantino (Neura), el conductor contó cómo se enteró de que iba a ser papá por segunda vez en su vida. “Ella está embarazada de tres meses y algo, y nos enteramos al mes”, explicó.

Alejandro Fantino anunció que será papá junto a Coni Mosqueira (Foto: Instagram)

“Me enteré una noche que había ido a hacer una nota a La nación y cuando llegué a casa, Coni se había hecho el test y me lo dio y me largué a llorar. Ya no lloro porque ya me lloré todo. Es algo tan groso…”, recordó.

Cómo es la lista de nombres que Coni Mosqueira le rebotó a Alejandro Fantino para su bebé

Alejandro contó que, si bien no pudo disfrutar de la infancia de su hijo Nahuel porque lo conoció de adolescente, considera que su hijo mayor le enseña muchísimo día a día. “Yo creo que la humildad es como un músculo (…) y Nahuel fue siempre sabio en eso: nunca buscó ser conocido y practicó la humildad”, explicó.

Alejandro le contó al cronista Santiago Sposato que espera otro varón con su esposa Coni y que, si bien no tienen definido el nombre, su esposa se encargó de purgar la lista de nombres inspirados en la literatura griega, una de sus grandes pasiones en los últimos tiempos.

Alejandro Fantino habló como nunca de su amor con Coni Mosqueira a horas de su esperada boda.

“Coni me rebotó Áyax, Diómedes, Aquiles, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito… ¡Nah! Yo quería Juan Román pero ¿era muy termo, no?”, se defendió, ante el rostro cómplice de Sposato que le recomendó que lo enrole como hincha de Independiente de Avellaneda.

