Luciano Castro se sintió cosificado en su paso por un programa de la TV paraguaya por Dora Ceria y su reacción abrió un gran debate. Diego Ramos miró las imágenes y opinó con contundencia en Mañanísima.

“El gesto solamente de la tocadita de hombro, me parece que no es para tanto. Pero sí es verdad que algunas veces resulta molesto, medio desbalanceado, que te toquen. Me ha pasado”, dijo el actor, empatizando con su colega.

En ese marco, Diego Ramos continuó: “Algunas veces empiezan con las manos de más, con el ‘¡qué lindo!’, y pese a que es halagador, no deja de ser mi cuerpo. Y que estén tocándome todo el tiempo, no”.

Lejos de coincidir con actitud de Luciano Castro, Majo Martino disparó: “Él es medio gruñón”. Y Estefi Berardi agregó: “Es un pesado el tipo”.

QUÉ PASÓ CON LUCIANO CASTRO EN LA TV PARAGUAYA

Lo que comenzó como una presentación en un programa de televisión en Paraguay, terminó con un momento a pura tensión entre Luciano Castro y Dora Ceria –la conductora del ciclo La Mañana de Unicanal (Unicanal)- que rápidamente se hizo viral en las redes.

La presentadora tocó sutilmente el hombro del actor argentino, impactada al verlo en persona y expresó: “¡Esperá! ¡Es de verdad, señora!”.

Sin embargo, el piropo y el accionar de Dora no fue visto con buenos ojos por Castro y lo marcó en el acto: “Lamentablemente, estoy acostumbrado. No me molesta, pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”.