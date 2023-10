Ángel de Brito y Carmen Barbieri, quienes en este último tiempo protagonizaron tensos cruces a aire, se reencontraron en el programa de Mirtha Legrand, en el que él mostró un objeto que Federico Bal le regaló y ella le hizo un desesperado pedido.

“Devolveme los anteojos de Federico”, le exigió la artista al conductor. “Los tengo acá”, sentenció él. “Sos un divino. Me costaron 600 dólares. Él dice que los compró él, no son truchos y a mí me costaron 600 dólares, con lo que subió el dólar”, argumentó ella.

“Me costaron 600 dólares. Él dice que los compró él, no son truchos y a mí me costaron 600 dólares, con lo que subió el dólar”.

“¿Me los vas a devolver?”, quiso saber Carmen, luego de elogiar lo bien que le quedan los anteojos que, según Ángel, Fede le regaló. “Si te portás bien...”, respondió el conductor, antes de negociar el accesorio por una visita a su programa.

EL PEDIDO DE ÁNGEL DE BRITO A CARMEN BARBIERI A CAMBIO DE LOS ANTEOJOS DE FEDERICO BAL

“¿Y qué tendría que hacer para portarme bien? Decime, yo lo hago”, le preguntó la artista.

“Venir el lunes a LAM y ahí te los entrego. Pero pará, Federico me dio que los pagó él”, se justificó el conductor.

Antes de cerrar, Carmen dijo que, seguramente, su hijo se los prestó y no se los regaló, ya que fue un obsequio de ella hacia él, que compró en la calle más cara de Suiza. ¡Tremendo!