Desde que le puso punto final a su historia de amor con Tamara Báez, con quien tiene a su pequeña Jamaica, L-Gante enfrentó rumores de romance con otras chicas (una de ellas, Wanda Nara) y hasta se especuló con la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor con su ex.

Sin embargo, el cantante dejó en claro que en el presente lo une un lindo vínculo con Tamara: “Con ella, buena onda. Nos llevamos bien, está todo a la vista”, comenzó diciendo el artista en una nota que dio a LAM.

“Estamos separados. Lo que importa es que nosotros nos llevemos bien y que nuestra hija nos vea bien”, agregó, contundente. Y sobre la posibilidad de una segunda vuelta con la joven, cerró: “Obvio que siempre puede haber, pero -por ahora- no tenemos planeado nada”.

LA REACCIÓN DE L-GANTE CUANDO LE PREGUNTARON SI SUFRIÓ POR AMOR CON WANDA NARA

Luego de que sonara con fuerza los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante cuando mantuvo una fuerte crisis con Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), el cantante habló de su vínculo con la empresaria.

Indagado por sus declaraciones en las que había dado entender que tuvo un ida y vuelta amoroso con Wanda, el cantante dijo lo suyo en una nota que dio a LAM: “Hablé de no apresurarse porque novios no somos, no fuimos”, lanzó. Y se mostró algo incómodo ante la pregunta sobre si hubo algo con la hermana de Zaira Nara: “Anduvo, sí… cuando estábamos por acá”.

Por otro lado, L-Gante no le esquivó a la posibilidad de una “segunda vuelta” con la empresaria: “Siempre en la vida se puede, olvídate”. Además, dejó muy en claro que no se sintió lastimado por la esposa de Icardi y cerró: “No soy de sufrir mucho. Cuando me pasa algo a mí o alguna enfermedad de alguien que quiero, eso sí puede ser; pero después, desamores, no. Siempre estuve tranquilo de que se mantiene un vínculo buena onda con ella”.