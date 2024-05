Natalie Weber reveló en Desayuno Americano su dura historia familiar por la partida de su padre a otro país cuando tenía siete años.

“Mi papá se fue a Estados Unidos y nunca se hizo cargo de nosotros, él me dijo que se iba pero yo pensé que iba a venir”, contó la panelista.

Luego, continuó: “Lo he visto un par de veces, ya de grande, estuve 11 años sin verlo. No me enojaba, me entristecía, en la adolescencia me enojé”.

Natalie Weber en Desayuno Americano.

“Tenía siete y lo volví a ver a los 14 una vez, en un momento quiso sacarle la tenencia a mi mamá, después lo volví a ver a los 23 en Carlos Paz”, confesó.

En su relato, explicó: “Fue raro verlo, para mí es como un extraño, si me preguntas... fue un papá de mierda, pero bueno, yo me quise cambiar el apellido”.

NATALIE WEBER HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO DEL PAPÁ QUE LA CRIO

Natalie Weber habló a corazón abierto en el programa de Pamela David sobre el papá que la crio: “Él entró conmigo a la iglesia cuando me casé”.

“Cuando mi mamá se puso en pareja con quien me crio, hasta que no me casé con Mauro y no me fui de la casa de mi mamá, ella nunca me dejó decirle papá”, reveló.

Así, sentenció: “Me casé a los 26 y cuando me fui de la casa de mi mamá le empecé a decir papá. Ella nunca me dejó hablar de mi papá biológico ni nunca lo hizo ella tampoco”.

