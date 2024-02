Natalie Weber se sumó a la ola de indignadas con las declaraciones de Sebastián Yatra sobre la infidelidad.

El cantante colombiano tuvo un mano a mano con Vicky Martín Berrocal, en el podcast A solas con, y generó revuelo.

“Yo siempre he sido fiel, pero por naturaleza... Mi máximo en una relación ha sido un año”, comenzó diciendo Yatra.

Y continuó: “Si tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar. Me darían ganas de ser infiel. Me daría ganas, aunque esté enamorado de alguien”.

En la entrevista Sebastián contó que solo se enamoró dos veces. Una de Tini Stoessel, y otra de Aitana, de quien se separó en octubre pasado.

NATALIE WEBER, INDIGNADA CON SEBASTIÁN YATRA

Natalie Weber puso en discusión en Desayuno Americano las declaraciones de Sebastián Yatra y la panelista fue picantísima con el cantante colombiano.

Natalie Weber: -Sebastián Yatra estuvo hablando de la infidelidad. Pobre Tini, pobre todas las que salieron con él. Dijo que como máximo puede estar sin ser infiel un año…

Pamela David: -Bueno, lo blanqueó. Está bien... Yo aplaudo la sinceridad.

“Primero, hashtag: Yatra sos un payaso. Segundo, tenés que agradecer que Tini y Aitana te dieron bola”.

Natalie: -Primero, hashtag: Yatra sos un payaso. Segundo, tenés que agradecer que Tini y Aitana te dieron bola. Tercero, qué es esto de “no se puede dejar de vivir”. Si estás en una relación con alguien no quiere decir que dejes de vivir. ¿Tenés que ser infiel o tenés que tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu pareja? Un año (puede ser fiel) ¡Qué tupé que tiene Yatra! ¿Por qué no se dedica a hacer música?

Pamela: -No te parece más saludable que lo blanqueó. Ahora, la que venga a partir de ahora, lo sabe. Él va a ser infiel. No lo puede manejar.

Natalie: -¿Uno no puede vivir siendo fiel y tener una vida amorosa con una persona? ¿Pero qué tenés? ¿Un chip? ¿Tenés un problema?

Pamela: -A ver, ¿quién lo banca a Yatra?

Natalie: -No.

Pamela: -Lo bancan todos menos Weber, que lo odia.

Natalie: -Que saque un tema nuevo. Estoy muy enojada. “Ay, si voy a una fiesta y tengo ganas…”. ¿Tenés un problema? Que se dedique a laburar. ¡Me indignó!