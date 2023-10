Días atrás, se supo que Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez, había llamado a Benjamín Vicuña para hacerle un propuesta de trabajo. Al mismo tiempo, el productor confirmó que producirá a Laura Bruni, imitadora y humorista, en la temproada teatral de verano.

En este contexto, Benjamín le confirmó al periodista Juan Etchegoyen que el productor lo llamó para que trabajen juntos y dio pistas sobre el proyecto para el cual lo convocó, haciendo hincapié en que la propuesta es “grande”, o sea, importante.

“Quiero contarles que hoy intercambié algunos mensaje con Benjamín Vicuña y me confirmó la propuesta laboral que recibió de Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez”, comentó el comunicador en Mitre Live, antes de leer el mensaje que Vicuña le mandó confirmando el llamado de Norberto.

¿QUÉ DIJO BENJAMÍN VICUÑA SOBRE LA PROPUESTA QUE LE HIZO NORBERTO MARCOS?

“Hola Juan, tuvimos una conversación por un proyecto muy grande para España y Argentina. Pero todavía estamos buscando el tiempo y las fechas. No es fácil”, comenzó diciendo el artista.

Acto seguido, Juan le preguntó si veía viable la posibilidad de sumarse al proyecto de Norberto. “Por ahora, es muy difícil por mis compromisos”, cerró Benjamín.

Sin embargo, Nancy Duré contó en Socios del Espectáculo que el actor está muy interesado en la propuesta de Norberto, pero que no se pudo dar.

“Vicuña estaba muy interesado en el proyecto, tuvieron largas charlas, muchas idas y vueltas y, finalmente, no pudieron terminar de cerrar por cuestiones de agenda de Vicuña. No me dieron el nombre de la obra para Mar del Plata este verano, pero Norberto es un productor de muchos años en el medio”, destacó la periodista.