Mientras avanza el conflicto entre Fátima Florez y su exmarido, Norberto Marcos, por su comentada división de bienes tras 22 años en pareja, Juan Etchegoyen da explosivos detalles sobre cómo viven esta batalla judicial puertas para adentro.

Contundente, el comunicador reveló en Mirte Live el tremendo pedido de Fátima a Norberto. “Ella le habría hecho un pedido a su ex para que la deje en paz, por lo que me dicen el enojo de la novia de Javier Milei pasa por el lado profesional, quiere que Norberto viva su vida de la mejor manera y que no la entorpezca más en el ámbito profesional”, sumó Juan, preciso.

“Ella le habría hecho un pedido a su ex para que la deje en paz, por lo que me dicen el enojo de la novia de Javier Milei pasa por el lado profesional, quiere que Norberto viva su vida de la mejor manera y que no la entorpezca más en el ámbito profesional”.

¿Qué habría encrudecido el conflicto entre ambos? “Norberto quiere cobrar los derechos del espectáculo que creó y eso a Fátima no le parece bien, han discutido... Me contaban en los últimos días por esta situación en medio del escándalo por el tema económico que no se ponen de acuerdo”, añadió Juan, con firmeza.

¿POR QUÉ NORBERTO MARCOS ESTARÍA DOLIDO CON FÁTIMA?

Antes de cerrar, el periodista aclaró que el conflicto de la expareja no es solo económico.

“Fátima quiere resolver este tema, pero quiere algo justo, lo que pasa acá es que Norberto está dolido porque ella de un día para el otro se olvidó de él, la batalla de Norberto contra Fátima no es solo legal, también es sentimental, esto hay que remarcarlo...”, sentenció Etchegoyen. ¿Qué dirán ellos?