Muy dulce, Franco, uno de los tres hijos de Romina Yan, habló por primera vez de su mamá. El joven, que perdió a la querida actriz cuando tenía tan solo 10 años, contó que se conecta con ella a través de la música y que la siente en los gestos de otras personas.

“Cuando viene alguien y me dice ‘sos igual a tu mamá’, lo siento como un mensaje de ella, porque es raro. Yo creo que te mandan mensajes a través de estas personas, siempre me pasa en lugares como aeropuertos, donde se cruza mucha gente. Siempre agradezco”, aseguró el músico y actor en diálogo con Agarrate Catalina.

Y si bien admitió que la extraña físicamente, aseguró que siente la siente cerca. “Me conecto con ella a través de la música, a través de estas cosas cotidianas que me pasan. Ella está. Uno extraña la pérdida física, pero yo aprendí que están siempre, inclusive más que si estuvieran en este plano. Pero no voy a mentir, siempre tengo ganas de sentir un abrazo”, cerró en una charla íntima con Catalina Dlugi.

AGUSTINA CHERRI CONTÓ QUE CELABA A ROMINA YAN EN CHIQUITITAS

“Romina tenía veintipico de años, pero nos comandaba, nos cuidaba. Yo me acuerdo que era muy apegada a ella y muy celosa yo de ella. Yo no quería que hable con ninguna otra chiquitita, la quería para mí y siempre le hacía escenas de celos”, recordó Agustina, divertida.

“Ella era muy amorosa con todos los chicos, no solo conmigo y a mí me daba celos. Yo me empacaba y ella se comunicaba conmigo a través de cartas. Antes de venir a hablarme, me escribía cartas”, rememoró la actriz de Votemos.

“Ahí me decía que ella era muy tímida, pero que me quedara tranquila, que me quería. Yo no dejaba de ser una nena y la admiraba. Era Romina, pero también era Belén, mi ídola”, aseveró, sensibilizada.