En medio de los fuertes rumores de crisis de pareja, Diego Leuco y Sofía Martínez confirmaron que dejaron de convivir. “No es tan sencillo congeniar todo para estar juntos y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo”, aclaró él en diálogo con LAM sobre este delicado momento que atraviesa con la periodista deportiva.

Al poco tiempo de que confirmaran su noviazgo, ella se había instalado en el departamento de él, donde hoy por hoy Diego está viviendo nuevamente solo. Su noviazgo estuvo marcado por viajes y románticas postales que ambos compartían en redes, siempre buena onda con quienes apoyaban su relación.

Diego y Sofi habían hecho eco en Instagram de sus vacaciones al sur y por la costa Argentina. También, de su “escapada” a San Francisco, Los Ángeles y hasta Qatar, donde se encontraron cuando ella estaba cubriendo el Mundial.

“Yo por suerte no soy celoso. Digo ‘por suerte’, porque Sofi tiene un laburo en el que está todo el tiempo con deportistas. Y con futbolistas, que suelen ser bastante picantes también. Pero a mí me encanta que esté ahí, la veo muy feliz”, había dicho el conductor durante una nota con DDM, con lo cual ese tema no habría sido lo que ocasionó la crisis de pareja.

DIEGO LEUCO Y SOFÍA MARTÍNEZ HABLARON SOBRE LA CRISIS DE PAREJA QUE ATRAVIESAN

“Pero a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo para estar juntos y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo”, agregó Lueco. “Entiendo que hay mucha gente atenta, con amor, y surge la pregunta.No voy a mentir, no tiene sentido porque somos transparentes. No hay mucho más para contar y (…) nada que no le pase a todo el mundo”, asentó.

Por su parte, Martínez negó que la gran cantidad de trabajo que afrontan sea la causa de su separación. “La realidad es que él siempre me acompaña mucho a mis trabajos y yo a él también. Yo creo que es algo más por el orgullo, por lo bien que le va en el trabajo, ver al otro realizado”, dijo Martínez.

“Creo que no hay una fórmula para una pareja, es ver cómo les sale a los dos”, agregó la periodista que emocionó a Leo Messi, que no negó que haya una pronta reconciliación.