El cumpleaños de 15 de Indiana Cubero volvió a poner en escena el distanciamiento que la adolescente tiene con su mamá, Nicole Neumann, quien el día de su nacimiento le dedicó un profundo mensaje en Instagram.

En ese marco, Silvina Escudero quedó descolocada en Bien de Mañana cuando Fabián Doman expuso uno de los supuestos motivos que comenzó a quebrar el vínculo entre madre e hija.

“¿Me estás cargando?”, reaccionó la panelista de eltrece, cuando el conductor contó que Indiana Cubero se enojó con Nicole por un tema alimenticio.

La adolescente hace casi un año que vive en la casa de su padre, Fabián Cubero, quien armó una nueva familia con Mica Viciconte y su hijo, Luca.

SILVINA ESCUDERO, DESCOLOCADA AL CONOCER EL SUPUESTO MOTIVO DEL CONFLICTO ENTRE NICOLE NEUMANN E INDIANA CUBERO

Silvina Escudero: -Nicole no estuvo porque es un festejo que hizo con la familia de Cubero. Nicole le hará otro. Son familias separadas.

Fabián Doman: -Me parece, por lo que dicen los muchachos acá, es que la hija de Nicole no quiere ser vegana.

Silvina Escudero: -¡¿Me estás cargando?!

Horacio Cabak: -No.

Fabián Doman: -Vos tenés 15 años, te querés clavar algo... (y no te dejan)

Silvina Escudero: -Una hamburguesa...

Pablo Montagna: -Fabián, tenés razón. Uno de los primeros conflictos fueron las historias de Instagram, en las que se veían Indiana, Fabián y Mica Viciconte comiendo asado, algo que Indiana no puede comer cuando está con Nicole. Y lo tomaba como una provocación.

Silvina Escudero: -¡¿Me estás cargando?! Yo como vegetariana de toda la vida, de niña, no lo puedo creer. ¿Cómo no va a poder comer un pancho? Eso no está bien. Tiene que tener la elección personal de decidir si es o no es vegana.

Fabián Doman: -La pregunta es, si tu hijo no quiere ser vegano, ¿vos podés obligarlo?

Silvina Escudero: -No, de ninguna manera. Tiene que ser una convicción.