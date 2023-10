Luego de que se conociera el distanciamiento de Indiana con su mamá, Nicole Neumann, en Socios del Espectáculo deslizaron que Fabián Cubero (el padre de la adolescente que nació fruto de su relación con la modelo, con quien también tuvo a Allegra y Sienna) no estaría ayudando a que haya un acercamiento entre madre e hija.

“Me da mucha pena esta situación que está pasando Nicole porque, más allá de que uno pueda pensar que ella es fría, no es fría, o lo que sea, siempre fue una madraza. Es la mamá, es su primera hija y le debe doler mucho a Nicole todo esto, y más cuando son los 15 que, para una nena, son muy importantes, te guste o no”, expresó Paula Varela en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

Nancy Duré: “Me parece que es injusto, porque de verdad, del otro lado no están ayudando a esta relación”.

Tras escucharla, Nancy Duré tomó la palabra: “Me parece que es injusto, porque de verdad, del otro lado no están ayudando a esta relación”, lanzó, en referencia al exfutbolista y su pareja, Mica Viciconte, con quien tiene a su bebé Luca.

“A mí me consta que Nicole es una madraza porque he trabajado junto con ella y la he visto en camarines cuidando a su nena”, agregó. Y cerró, firme: “Puede haber diferencias con la adolescente, pueden existir, pero lo que está pasando ahora es muy injusto”.

FABIÁN CUBERO DIO DETALLES DE CÓMO SERÁ EL PARTICULAR CUMPLEAÑOS DE 15 QUE LE ESTÁ PLANEANDO A INDIANA

En medio de los preparativos para que Indiana tenga un día especial cuando cumpla 15 años, Fabián Cubero (quien tuvo a la adolescente con Nicole Neumann, con quien también tiene a Indiana y Sienna) adelantó cómo será el particular evento.

“Ella es medio especial, no le gustan las fiestas. No le gusta ser el centro de atención”, comenzó diciendo el exfutbolista en una nota que le dio a Intrusos, en referencia a cómo piensa planificar el cumpleaños de Indiana el próximo 18 de octubre.

“Indiana es medio especial, no le gustan las fiestas. No le gusta ser el centro de atención”.

“Ella quiere hacer algo más en familia, de día, con más juego con sus compañeros y amigos. Le vamos a organizar un buen cumpleaños, pero no quiere fiesta”, continuó.

Y sobre su conflicto con Nicole Neumann, la pareja de Mica Vicicionte, con quien tiene Luca, remarcó: “Si Indiana investiga algo, a mí no me lo hace saber. Sé que habla mucho con sus compañeros, pero son temas que yo trato de evitárselos. Tratamos de no hablar de eso”.

“Ella quiere hacer algo más en familia, de día, con más juego con sus compañeros y amigos. Le vamos a organizar un buen cumpleaños, pero no quiere fiesta”.

Por último, indagado por el vínculo que tiene Indiana con su mamá, Cubero cerró: “Está ahí. No voy a dar muchos detalles, porque no viene al caso. Toda la vida (me gustaría que se arreglen), pero no la presiono. La acompaño y la aconsejo, siempre tratando de fomentar la familia, pero ella va a cumplir 15 años y puede tomar sus propias decisiones”.