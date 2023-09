Finalmente, Indiana Cubero celebrará sus 15 años. Según lo que trascendió, la adolescente tiene ganas de hacer un festejo familiar. Quienes la ayudarían a organizarlo serían su papá, Fabián Cubero, y su novia, Mica Viciconte. Todavía, la adolescente sigue distanciada de su mamá, Nicole Neumann, con quien no convive desde hace meses.

“Es cierto que con la mamá no quiere hacer nada, pero con Fabián y Mica, sí. Serán 60 invitados en total y la fiesta será de día. Entre familiares, amigos y compañeros del colegio, serán 60 las personas que se reunirán para celebrar su fiesta de 15″, confirmó a Pronto una fuente muy cercana a la familia Cubero.

Además, esta persona aseguró que Indiana ya está organizando su cumple número 15 tanto con su papá como con una persona especialista en planificación de eventos. Por lo cual, la intención de Nicole de organizar junto a su hija una fiesta por su cumple habría quedado en la nada. Hoy por hoy, serían Fabián y Mica los encargados de llevar adelante esta celebración.

LAURA UBFAL DIO DETALLES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE NICOLE NEUMANN E INDIANA CUBERO

Laura ya había adelantado que no es verdad el supuesto acercamiento entre Nicole e Indiana.

“Sabemos que está con un psicólogo y que no tiene relación con la mamá. Todavía no hay revinculación entre madre e hija. La Justicia no sé qué hace o deja de hacer, pero sí creo que tendría que haber una revinculación. Indiana presentó unos escritos, pero la Justicia dice que eso no existe”, había aclarado.