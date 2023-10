La primera fue Florencia Peña y desde entonces varias vedettes, modelos y artistas reconocidas se volcaron a vender contenido para adultos bajo suscripción. Una de ellas es Barby Silenzi quien, en las últimas horas, tuvo la filtración en las redes de algunas de las fotos súper hot que realiza.

La pareja del Polaco aparece en fotos casi al desnudo, con sugerentes frases para ratonear a sus seguidores, quienes pagan 15 dólares para suscribirse a su canal para ver su contenido. “Acá nos encontramos para fantasear juntos”, asegura desde su perfil.

“Acompañada es mejor”, “¿Qué me harías?”, “A dormir calentita”, “Me calienta”, “¿Te gusta mi colita?”, “Para que me dediques una”, “Quiero mimos”, son algunas de las frases con las que alienta a sus seguidores. ¡Picante!

Foto: Divas Play

BARBY SILENZI Y VALERIA AQUINO ESTARÍAN EN GUERRA OTRA VEZ: LAS PRUEBAS

A pocos días de que Barby Silenzi negara re enojada su supuesta separación del Polaco, salió a la luz un picante dato desconocido sobre la modelo y Valeria Aquino, la ex de su pareja, que prueba que estarían nuevamente en conflicto.

Fue Juan Etchegoyen quien dejó en evidencia que el pacto de tregua entre la ex y la actual pareja del cantante habría llegado a su fin. “Se reflotó una histórica pelea, tengo simplemente un dato que me hace sospechar que todo está mal otra vez entre estas personas”, adelantó el periodista en su programa, Mitre Live.

“La realidad es que una de ellas celebró el cumpleaños de su hija hace pocas semanas y me enteré de que no invitó a la madre de una de las hijas de su actual pareja... Ellas seguramente van a decir que está todo bien y que solo fue un detalle, pero a mí algo me huele raro, especialmente por el historial de ellas”.

Barby Silenzi y Valeria Aquino estarían en guerra otra vez: las pruebas

¿QUIÉN NO HABRÍA INVITADO A QUIÉN EN ESTA HISTORIA?

Antes de cerrar, Juan dio más detalles sobre la supuesta pelea entre Barby y Valeria.

“Silenzi le festejó hace unas semanas el cumple a su hija Elena y tengo confirmado que no invitó a Valeria, lo extraño es cuando fue al revés; Valeria si invitó a Barby al cumpleaños de Alma”, sentenció. ¿Qué dirán ellas?