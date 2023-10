A medio año del fuerte distanciamiento con Morena Rial, Jorge Rial cumplió años y recibió el saludo de su hija, a quien pocos días atrás había juzgado duramente en TV por ir a ver a un presidiario al penal de Batán.

“A mí me da mucha vergüenza verla en esa situación, pero es grande y elige hacia ese lado. No me gustan ese tipo de compañías”, había dicho el conductor en Poco correctos.

Tras exponer qué siente en determinadas situaciones por su hija mayor, Jorge habló halagadoramente de su hija Rocío, y la comparación con Morena fue contundente.

“Rocío tiene otro perfil. Estudia y trabaja”, dijo el conductor en nota con Socios del Espectáculo, orgulloso de su hija.

JORGE RIAL HABLÓ DE LA INTERNA CON SU HIJA MORENA Y LA COMPARÓ CON ROCÍO

Notero: -¿Qué llamado de cumpleaños recibiste que no te esperabas?

Jorge Rial: -Recibí todos los llamados que esperaba. No son muchos, pero hasta ahora todos. Mis hijas, mi nieto, todos… Morena me mandó un mensaje.

Notero: -¿Qué te parece la decisión de Morena de iniciarle un juicio a Silvia D’Auro?

Rial: -No sabía. No sé en qué términos un juicio. Si ella siente que le tiene que hacer un juicio está en su derecho.

Notero: -Según la noticia, Rocío sería testigo…

Rial: -Yo no creo que Rocío se meta en eso.

Notero: -¿Cómo ves el vínculo entre ellas?

Rial: -No sé cómo están ahora. Rocío es una chica muy bajo perfil. Estudia y trabaja. No tiene nada que ver con el perfil de Morena. Morena tiene un perfil más alto. Hay una distancia prudencial y sana entre nosotros.