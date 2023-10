Sabrina Carballo habló con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) de su embarazo con Damián Potenza y deslizó que podría estar esperando una nena: “Ya sé el sexo, lo que no sé es el nombre”.

“Estoy como muy relajada. Cada vez que veo a alguien les pido que me tiren un nombre y me van diciendo, lo que me pasa es que ya estan todos los nombres quedamos. El otro día alguien me dijo ‘ponele Marquesina’ y dije ‘ojo eh, ojo que sale Marquesina’”, contó.

“Por lo que me decís se viene una pequeña Sabrinita porque hablas de ella”, indagó el conductor y la actriz evadió: “Puede ser Marquesina pero puede ser masculino o femenino también”.

SABRINA CARBALLO, FELIZ DE SER MAMÁ PRIMERIZA

Sabrina Carballo habló a corazón abierto con el programa de Ciudad Magazine de su embarazo y su experiencia como mamá primeriza y contó cómo lleva los cambios.

“Estoy muy feliz, voy a ser mamá, estoy de seis meses. Es muy emocionante ver todo el cambio, escuchar a tu cuerpo y conocerlo, ya estoy sintiendo cómo se mueve”, aseguró a Mshow.