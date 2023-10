Nicki Nicole y Peso Pluma ya no juegan a las escondidas. La cantante rosarina y el cantante mexicano confirmaron con todo su noviazgo sobre el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina 2023.

Nicki Nicole y Peso Pluma interpretaron juntos la canción Por las noches y las imágenes de su performance se hicieron virales, no solo por su gran actuación, sino por las muestras de amor que intercambiaron en escena.

Al finalizar la canción, el artista mexicano le dio un beso a la cantante argentina. Enamorados, se bajaron del escenario caminando de la manito.

Inseparables, la parejita se fue del mega evento sonrientes y tomados de la mano.

Nciki Nicole y Peso Pluma (Fotos: redes sociales de Billboard)

EL AGRADECIMIENTO PÚBLICO DE NICKI NICOLE A CAZZU

A cuatro años de dar inicio a su ascendente carrera en el mundo de la música, Nicki Nicole no se olvida del generoso gesto que tuvo Cazzu cuando lanzó su primera canción, Wapo traketero, y le agradeció en público.

La cantante rosarina es parte de la Billboard Latin Week y, rodeada de importantes mujeres de la industria de la música, habló de la jefa del trap.

“Yo solía hacer mucho freestyle en casa y me acuerdo que cuando saqué mi primera canción tenía 20 suscriptores en YouTube, incluyendo a mi familia. Cinco habrán sido las personas que se suscribieron realmente”, dijo Nicki, con humor.

Luego, continuó: “Mi primera canción se llamó Wapo traketero. Fue en 2019. La saqué con mucha fe y con muchas ganas de llagar a esos lugares que una se propone, que son un poco difíciles siendo mujer en la industria. Y tuve mucho apoyo de artistas”.

“Cazzu fue una de las estuvo para mí. Yo tenía una sola canción y me invitó a cantar a su show. Eso lo valoro mucho. Ella no tenía nada que perder. Podría haber dicho ‘hiciste un tema. Bien ahí’. Pero tuvo un abrazo hacia mí que me cambió como persona y como mujer. Me di cuenta que el apoyo entre mujeres es clave. Ahí arranqué”, afirmó Nicki Nicole, recordando con amor el gesto de Cazzu.