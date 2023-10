Pedro Alfonso y Paula Chaves están cumpliendo nueve años de casados. Siempre divertido, el actor y productor le obsequió un desopilante video a través de sus stories de Instagram, saludándola en esta fecha especial pero también mandándola al frente.

“Este mensaje es para mi compañera, para mi esposa, porque hoy cumplimos nueve años de casados, estoy más enamorado que nunca y este video no va a tener ningún reclamo, porque a veces ella me dice que yo dejo la toalla tirada en el piso...”, comenzó diciendo a cámara, antes de simular tropezarse con una valija abierta que estaba en el medio de su habitación.

“Me tropecé con esta valija que está acá desde el sábado pasado, todavía sigue ahí, pero bueno... Mirá, se ve la toalla que siempre deja colgada ahí, en la puerta... Me voy a sentar por acá, ah no, acá está lleno de su ropa...”.

PEDRO ALFONSO LE DEDICÓ UNA DULCE POSTAL A PAULA CHAVES POR SU ANIVERSARIO

Tras el divertido video, Pedro también compartió una foto retro muy linda con Paula en el día de su casamiento, feliz por seguir viviendo la vida junta a ella. ¡Felicidades!