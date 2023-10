Con información en su poder por ser amiga de Paula Chaves, Sabrina Rojas sorprendió en El Debate del Bailando al revelar uno de los motivos del fin de la entrañable amistad de la modelo con Zaira Nara.

La actriz y panelista afirmó con contundencia que el quiebre del vínculo de Chaves con Nara no fue únicamente porque Zaira tuvo un romance con Facundo Pieres, expareja de Paula.

Las declaraciones de Sabrina surgieron ante el inminente encuentro entre las examigas en Bailando 2023.

SABRINA ROJAS REVELÓ POR QUÉ PAULA CHAVES TERMINÓ SU AMISTAD CON ZAIRA NARA

Denise Dumas: El martes, Zaira va a estar en el streamig y Paula en el jurado. Quiero escuchar la opinión de las chicas, Juli Castro y Martu Morales. Y de todos. Paula y Zaira se pelean porque Zaira salió con un exnovio de Paula. Zaira dice que le pidió permiso…

Sabrina Rojas: -Paula es mi amiga, así que acá no opino.

Denise: -¿El exnovio de una amiga es sagrado?

Juli Castro: -No tengo idea cómo fue la interna. Es algo de ellas.

“Yo sé lo que pasó y jamás lo diría. Pero esto no fue por un hombre. Sucedieron otras cosas”.

Cora Debarbieri: -Pero eso pasó hace 20 años. Ya pasó. Ya te casaste. Ya estás con Peter…

Sabrina: -Pero nosotras somos amigas. Vos sos la madrina de mi hijo. Y por más que yo esté casada... Igual estoy haciendo suposiciones porque yo sé lo que pasó y jamás lo diría. Pero estoy suponiendo para esto que trae el debate Denise, si se puede o no estar con un exnovio de una amiga. Y yo de ese exnovio te hice catarsis, te conté cosas. ¿No es un montón que de repente salgas con él?

Cora: -Si yo te voy con la verdad y no te oculto nada. Y si ya lo superé…

Sabrina: -¿Y si un poquito me ocultaste?

Cora: -Ahí eso ya es otra cosa. Si alguien ocultó algo está mal. Pero si Zaira contó la verdad, de que fue y le dijo “mirá está pasando esto, esto y esto”. Paula tendría que haber soltado.

Denise: -Se ve que un poquito ocultó Zaira.

Cora: -Al parecer Zaira no contó toda la información.

Sabrina: -¡Paren! No estoy dando info. Estoy debatiendo. Me pongo en el lugar de una amiga que me hace eso...

Cora: -Si hizo catarsis Paula con Zaira, entonces, Paula quedó bastante vinculada o no soltó.

Sabrina: -No, yo si hago catarsis sobre un exnovio con mi mejor amiga. Y de repente ella aparece con él...

Denise: -Pero no es el caso, porque cuando pasó lo de Paula y Pieres, ellas no se conocían.

Sabrina: -Pero no importa. Me parece un montón... La realidad acá, para poner a Paula en el lugar que tiene que tener, esto no fue por un hombre. Sucedieron otras cosas.