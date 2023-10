La tienda virtual de Sofía Clerici de lencería femenina fue objeto de un minucioso análisis de Estefanía Berardi, y sin pruritos reveló sus propias preferencias a la hora de usar ropa interior.

“Yo esa me la pongo”, admitió la panelista de Poco Correctos al describir una tanga básica negra de algodón que costaba 4.000 pesos.

“A mí me gusta”, remarcó con una sonrisa pícara.

De todas formas, luego puso en duda la calidad de los productos que comercializa la ¿pareja? de Martín Insaurralde: “Para mí tiene un látigo que es medio truchito. Porque Pampito lo trajo a Mañanísima y me da de cotillón”.

QUÉ PIENSA ESTEFI BERARDI DE LAS ESPOSAS EN LA CAMA

Al obserbar el “conjunto satanic”, Estefi Berardi le preguntó al Pollo Álvarez si se animaba a que lo esposen en la cama, el conductor respondió que “sí”, y luego ella reflexionó: “A mí que me esposen no me gusta. Yo necesito controlar”.

Al final, la periodista blanqueó sin filtros por qué no usaría la prenda roja de vinilo: “A mí me gusta que el corpiño tenga aro, porque sino se me caen las tet...”.

“Bueno, chicos. Yo soy así, hablo”, sentenció Berardi ante las risas y silencios de sus compañeros.