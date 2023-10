En LAM fue tema el escándalo de Martín Insaurralde con Sofía Clerici, que también salpicó a Jésica Cirio. Eva Bargiela estuvo como invitada en el ciclo, habló de su separación de Facundo Moyano y se mostró muy ácida comparando la situación económica que tenía cuando estaba casada con el hijo de Hugo Moyano.

“No tenemos nada. Siempre alquilamos y, de hecho, cuando nos casamos pensamos en empezar a ahorrar para comprar una propiedad, pero no llegamos. No nos dio el tiempo”.

“Te casaste con Moyano. ¿Vos estás llena de propiedades?”, le lanzó Ángel de Brito a la modelo y ella reaccionó a pura ironía.

“No tengo casa en Nordelta, no tengo propiedades y no tengo nada. Elegí al político equivocado”, lanzó, mientras declaraba que de su matrimonio “en algún momento tendremos que arreglar el divorcio, todavía no me notificó”.

Foto: Web

EVA BARGIELA CONTÓ CUÁNTAS PROPIEDADES LE QUEDARON DE SU MATRIMONIO CON FACUNDO MOYANO

“¿Moyano tiene que ahorrar? ¿En qué categoría de Afip está?”, se despachó Fernanda Iglesias, con quien tuvo en el programa un picantísimo cruce.

“No sé, pero no tenemos propiedades”, cerró Eva, pero el conductor fue letal. “Nada declarado”, se despachó, durísimo.