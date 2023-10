Hace dos meses, el escándalo estalló cuando Coco Sily y Cecilia “Caramelito” Carrizo se separaron abruptamente. La ruptura fue muy comentada porque ella, en ese entonces, había admitido que le daría otra oportunidad a su exmarido y padre de sus hijos, Damián Giorgiutti.

A un tiempo considerable de la llamativa separación, el conductor se refirió a lo mucho que le dolió la decisión de la querida conductora infantil, quien fue muy criticada por cómo se habría manejado con Sily. “Fue como una desgracia, no la situación de pareja, sino la viralización de la ruptura”, admitió en Escucho Ofertas.

Antes de cerrar, Coco reveló que jamás habría pensado que Caramelito querría separarse de él para volver a apostar al amor con su ex. “Me dejó muy rápidamente. Yo no lo vi venir porque de un día para el otro me dijo que no quería estar más conmigo porque quería apostar a otra relación”, cerró, sincero. ¡Tremendo!

LA TRISTEZA DE COCO SILY TRAS SU SEPARACIÓN DE CARAMELITO CARRIZO

Coco Sily y Cecilia “Caramelito” Carrizo se separaron tras un mes de noviazgo. Ella, sincera, contó que retomaría la relación con su expareja y padre de sus hijos.

En este contexto, el humorista admitió que está muy angustiado por su ruptura amorosa. “Estoy triste, cursando la tristeza normal después de una separación. Ella es un amor, es un sol. No hubo ningún inconveniente. Hacía poquito tiempo que estábamos juntos”, expresó, sincero, en diálogo con Intrusos.

Además, remarcó que se siente desilusionado porque pensó que podría construir un noviazgo sólido con Caramelito, pero no resultó. “No voy a negar que en ese tiempo me enamoré, pensé que íbamos a tener una pareja divina y eso no sucedió. Ella tomó la decisión, le pasaron muchas cosas en los últimos años. Es entendible, fue un matrimonio de muchos años”, cerró, reflexivo.