Morena Rial viajó Córdoba para reencontrarse con su hijo, Francesco Benicio, quien tras los escándalos de su mamá en los medios se fue a vivir con su papá, Facundo Ambrosioni, a la provincia de la que es oriundo.

Si bien More pudo pasar tiempo con el pequeño, trascendió que aún no convivirá con él. En este contexto, el abuelo del nene, Jorge Rial, reveló que tiene comunicación diaria con Facundo -con quien en el pasado no tenía buena relación- para estar al tanto de su nieto.

“La verdad es que con Morena no tenemos diálogo. Hará dos meses que se fue a Córdoba, Fran está viviendo con el padre y todos los días hablo con él, me mandan fotos”.

“La verdad es que con Morena no tenemos diálogo. Hará dos meses que se fue a Córdoba, Fran está viviendo con el padre y todos los días hablo con él, me mandan fotos”, reveló Jorge, contundente, en diálogo con Socios del Espectáculo.

¿POR QUÉ EL HIJO DE MORENA RIAL ESTÁ VIVIENDO CON SU PAPÁ?

Cuando a Morena le cerraron la cuenta de Instagram, se quedó sin su fuente principal de ingresos. Esta situación, más los escándalos mediáticos, habría ocasionado que Francesco se fuera a vivir con Facundo y Camila, su nueva pareja.