La relación de Mariana Nannis con su hermano, Gonzalo Nannis, es nula y llena de reclamos y graves acusaciones. Él estuvo como invitado en Bien de mañana y fue tajante cuando le preguntaron por el quiebre en el vínculo de la escandalosa mediática con sus hijos, en especial con Charlotte Caniggia y Alex Caniggia, como con Axel.

“No está bien de la cabeza, lo digo en serio”.

“Los quiere dominar a todos”, sentenció, apenas le preguntaron en el ciclo de Fabián Doman.

“Te quiere dominar. Cuando se le van de las manos ciertas cosas…”, señaló, para ejemplificar con la reciente paternidad de Alex y su relación con Melody Luz.

EL HERMANO DE MARIANA NANNIS, CON TODO CONTRA LA MEDIÁTICA

Gonzalo no ahorró graves palabras contra su hermana. “Pelotuda” o “infradotada” fueron algunas de las más leves, mientras defendía a Alex.

“Alexander ya formó una familia y se la tiene que bancar. No le gusta la mujer de nadie. No le gustaba mi primera exmujer, no le gustaba la segunda. A ella no le gusta nadie”, sintetizó.

