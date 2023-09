El debut de Nélida Camjalli, o Nelly, como se presentó en Bailando 2023, una mujer de 82 años que surgió de AbueLuzu, una sección en Luzu TV, la plataforma de Nico Occhiato, terminó en escándalo. La actuación de la mujer recibió un puntaje bajísimo de los jurados y terminó en una feroz pelea con Pampita.

Nelly: “No, no, nena. Me cuesta. Ni en pedo. Te quiero ver a vos bailando a mi edad”.

“Me faltó movimiento de caderas”, comenzó la animadora su devolución, pero la señora, dueña de un picantísimo carácter la frenó. “No lo esperes. Ni en pedo”, se despachó. “¿No es que va a haber evolución? ¿Tengo esperanzas de que vayas a mejorar?”, preguntó la modelo, tomando calor.

“No, no, nena. Me cuesta. Ni en pedo. Te quiero ver a vos bailando a mi edad”, la desafió Nelly… ¡y Pampita no se achicó! “Yo voy a bailar igual y mejor, capaz”, lanzó, mientras la mujer marplatense no se rendía. “No sé. No voy a estar para verte”, la cuestionó. ¡Tremenda!

Foto: Captura de TV

POLÉMICAS DECLARACIONES DE NELLY, LA PARTICIPANTE DE 82 AÑOS DE BAILANDO 2023, CONTRA LOS JURADOS

Unos minutos después, finalizado el programa de Marcelo Tinelli, Nelly siguió con el notero de Desayuno americano contra Pampita, como con Ángel de Brito y Marcelo Polino, quienes le pusieron puntajes negativos con Moria Casán como gran excepción que le puso un 10.

“Me chupa un huevo las opiniones de los jurados. ¿Qué me importa si yo no vengo a bailar en el Colón?”, arremetió Nelly, quien aseguró que el conductor de LAM fue “agresivo” y aseguró que “Polino es un asqueroso”.

“A los pendejos se los puede manejar más, pero a una mina grande que ya estás de vuelta… Sin filtro, si te tengo que mandar a la put… madre, te mando a vos y a toda la parentela”, concluyó, sin vueltas.