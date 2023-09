Luego de que los rumores de romance con Wanda Nara hayan sonado con fuerza tiempo atrás, finalmente L-Gante (que acaba de recuperar su libertad después de haber permanecido preso en la DDI de Quilmes durante casi tres meses) confirmó que la relación con la empresaria fue más allá de una linda amistad.

“Yo, en mi vida, tuve una sola novia que fue Tamara Báez (con quien tiene a su pequeña, Jamaica) y me separé hace ya un año. Me separé y me emocioné con la fama”, comenzó diciendo el músico en una entrevista que dio al programa Cross Over (Vorterix).

“Después, lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí. Lo demás... todo de paso”, agregó L-Gante, dejando en claro que mantuvo una breve historia de amor con Wanda, quien en la actualidad se reconcilió con Mauro Icardi, su esposo y padre de sus hijas Francesca e Isabella.

Tras escucharlo, el conductor quiso ahondar más en este tema: “¿Hablaste con Wanda?”, consultó. Y el entrevistado cerró, fiel a su sinceridad: “¿Al salir (de la cárcel)? Sí, piola. Mantengo siempre el contacto, re de 10″.

L-GANTE MOSTRÓ LA NUEVA CASA QUE ESTÁ CONSTRUYENDO Y PUSO MANOS A LA OBRA

En medio de la felicidad que vive por haber recuperado su libertad tras haber permanecido en la DDI de Quilmes durante casi tres meses, L-Gante se mostró muy contento por esta nueva etapa de su vida que incluye casa nueva.

Tal como lo reflejó en Instagram Stories, donde comparte su día a día con sus seguidores, el cantante no dudó en ayudar con los materiales que serán parte de su nuevo hogar en un lugar rodeado de naturaleza.

“Estamos en la casa de Elián. Y, ¿cómo viene todo?”, se escucha decir al hombre que captura las imágenes del artista levantando bolsas de cemento. A lo que Elián respondió con una sonrisa plasmada en el rostro: “En una semanita tenemos todo”.

Cabe recordar que a fines de julio pasado, el papá de Elián –Miguel Ángel Prosi- había dado a conocer la firme promesa que le hizo el joven: “Estoy contento porque mi hijo me prometió que se va a ir de la zona y se va a instalar lo más cerca de Ezeiza”, había expresado el entrevistado, en una nota que dio a Nosotros a la Mañana, dejando en claro que se alejará de algunas amistades que lo rodean en la actualidad.

“También se va a dedicar a ser artista. Eso me lo prometió Elián”, cerró Miguel Ángel, confiado en que el joven dedicará toda su energía en crecer en su carrera musical y explotar su talento para deleitar a sus seguidores.