A días de haber sido liberado de la DDI de Quilmes, el cantante L-Gante brindó una conferencia de prensa. Sincero, reflexionó sobre su vínculo con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, quien lo apoyó en todo momento durante su detención a pesar de estar separados.

“Con Tamara estamos en una etapa en la que lo más importante es que Jami vea a los padres juntos, quizás no como pareja”, afirmó. Aunque habló de una posible reconciliación. “Cuando sea posible, quizás volveremos”, sumó, dejando en evidencia que es una idea que ronda en su mente.

Como si esto no fuera suficiente, el cantante de cumbia 420 también le dejó la puerta abierta al casamiento con su -por ahora- expareja. “Idea de casamiento no hubo todavía, pero, ¿por qué no? Nadie sabe el futuro”, sentenció, pícaro.

¿QUÉ PASARÍA SI TAMARA BÁEZ SE ENAMORA DE OTRA PERSONA?

Antes de cerrar, L-Gante remarcó que siempre respetaría a las parejas de Tamara.

“Trato de llevarme bien, para que se den una idea: si ella trae un nuevo novio, yo me sentaría en esa misma mesa porque me encanta respetar”, sentenció, contundente.