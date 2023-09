A cinco días de recuperar la libertad tras estar 100 días preso, L-Gante brindó una extensa conferencia de prensa en la que no eludió ningún tema y hasta se animó a hablar del apoyo que recibió de Wanda Nara y de la actitud de Marcelo Tinelli.

Cabe recordar que, desde fines de 2021, cuando Wanda regresó de Europa para lanzar su marca de cosmético y de ropa, se la asocia sentimentalmente con el cantante, que también formó parte de La Academia de ShowMatch y Canta Conmigo ahora a instancias de Marcelo Tinelli.

Wanda Nara y L-Gante fueron más que amigos. (Foto: instagram/lgante_keloke)

En este sentido, Elián contó cómo trascurrió sus 100 días tras las rejas de una celda de la DDI de Quilmes, donde dejó de contar los días a poco de cumplir el primer mes, y aprovechó la ocasión para despejar dudas sobre la actitud de Wanda Nara.

Leé más:

L-Gante rompió el silencio tras estar 100 días preso: “Volví a casa a recuperar el tiempo perdido con mi hija”

L-GANTE HABLÓ SOBRE WANDA NARA Y MARCELO TINELLI TRAS SALIR DE PRISIÓN

“No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Contacto no tuve, pero sí estaba hablando. La mejor, no estamos en una relación ni nada”, confirmó Elián Valenzuela frente a la prensa.

Sin embargo, el cantante se mostró decepcionado por no haber recibido ningún mensaje de Marcelo Tinelli. “Nada. Ni una señal. No hay respuesta, no sé qué decir”, dijo, aunque se cuidó de manchar la imagen del conductor: “Igual un groso Tinelli”, señaló.

Marcelo Tinelli mostró su apoyo a L-Gante en medio de los escándalos con Wanda Nara Fuente: Instagram

Asimismo, L-Gante dio a entender que podría retomar su relación con Tamara Báez, que lo acompañó con firmeza durante todo este tiempo, y hasta instruyó a su abogado para que represente al papá de su hija.

“Con Tamara estamos en una etapa en la que lo más importante es que Jami vea a los padres juntos, quizás no como pareja”, dijo, y elevó las expectativas con otras frases prometedora. “Cuando sea posible quizás volveremos”, agregó.

Leé más:

L-Gante contó detalles del reencuentro con su hija tras sus 100 días preso: “Mortal”