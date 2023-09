Tras ser liberado, luego de pasar 100 días detenido en la DDI de Quilmes, Elian Valenzuela, L-Gante, convocó a una conferencia de prensa en la que habló sobre sus vivencias tras las rejas, acusado de privación ilegítima de la libertad, y otros cargos, que impidieron que el juez pueda concederle la fianza.

El cantante habló con la prensa, acompañado por su letrado, Diego Storto, con quien dijo sentirse “muy tranquilo y agradecido, al igual que “con la gente que está”, y aseguró que el tiempo que pasó encerrado le sirvió “mucho para pensar, abrir la mente, fortalecerse”.

LAS FRASES MÁS DESTACADAS DE LA CONFERENCIA DE PRENSA DE L-GANTE:

“Estos días estoy tratando de administrarme y organizarme cuidadosamente, pensando cada paso”.

“Nunca hemos dejado de trabajar. Cada día hemos estado enfocados en progresar. Ya llevo cinco días con toda la emoción y la buena energía”

“La estadía fue muy tranquila. Hubo muchos rumores que he oído como el del ‘preso VIP’ y uno que se mostraba una celda muy precaria, que no era la situación en la que estaba. Yo era un preso normal, y en la celda de al lado también había presos normales, cada uno con su situación”

“Me llevó bien con todos, con respeto, no tuve ninguna pelea, ni discusiones, ni mala conducta, ni nada. Solo me tomé la tranquilidad de esperar a que llegue el momento cuando llegue, y recuperar el tiempo perdido con mi hija, que es chiquita y pasan dos semanas y aprende un montón de cosas”.

“Y en el tiempo que pasó adelanté todo lo que es nuestro enfoque, nuestros proyectos para que, cuando salga, poder ejecutarlos al cien por ciento”.

“Estoy agradecido a este gran grupo de amigos que es ‘La mafilia’ de quienes se ha hablado mucho. Me considero inteligente, no sé qué piensan los demás, pero sé decidir, elegir; y son opiniones. Yo no me voy a tirar debajo de un tren porque me lo dice alguien”.

“Lo primero que hice cuando llegué a la celda, que estaba vacía y no tenía colchón, fue pensar ‘Bueno, acá voy a estar en soledad’. No hay que dejar de tener en cuenta que mi vida es medio alborotada. Son pocos los tiempos en que estoy tranquilo y calmado por brindarme a los fanáticos. Y eso es algo que me puede complicar porque me gusta estar alcanzable”.

“Muchas veces me ilusioné conque iba a salir pronto, pero al día 40 dije que le iba a dejar de dar importancia a los días y las horas”.