Siempre muy picante, Alexander Caniggia criticó muy fuerte a Diego Latorre y a su hija, Lola, quien debutó en Bailando 2023 y se llevó el elogio de los miembros del jurado. Actitud que enfureció a Yanina Latorre.

“El padre se la come toda y no dice nada. La madre se arrodilla para estar en algún programa acomodada. Ahora, la hija se hace la que baila y la pobre está enyesada. Y de tanto pegarle a los Latorre, me queda la verg... acalambrada”, escribió Alex en Twitter.

Lejos de quedarse en el molde, Yanina redobló la apuesta. “Las adicciones de los padres tienen secuelas graves en sus hijos. Quedan tarados como este parásito”, sentenció, furiosa con el conductor.

¿CÓMO HABÍA SIDO EL CRUCE ENTRE ALEX Y YANINA EL DÍA ANTERIOR?

“Quién es la hija de puntita y de la cornuda mundial”, había dicho Alex sobre Lola en su debut en Bailando 2023.

“Avísenle a este maleducado que los padres la aman. Le dan bola. No la dejan tirada. Y le dieron mucha educación, algo que a este inútil nadie le dio”, fue la tremenda respuesta de Yanina. ¡En conflicto!