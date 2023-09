Recientemente separado de Tini Stoessel, Rodrigo de Paul aterrizó en Argentina. El astro futbolístico compartió una foto pocos minutos después de haber pisado suelo argentino, caminando muy contento junto a su compañero, Leandro Paredes.

En este contexto, Pochi de Gossipeame, la cuenta de Instagram dedicada al mundo del espectáculo, capturó un llamativo like que encendió los rumores de reconciliación entre Rodrigo y su expareja, Tini.

“Mientras Cami cocina de a dos con su nuevo amor, Rodri llegó a Argentina y ¡parece que a la exsuegra eso le gustó! ¡Con la mejor de las ondas le metió like a la publicación! ¿Habrá otra temporada de Tini y De Paul o será solo una exsuegra ilusionada con una reconciliación?”, se preguntó Pochi, junto a la captura del “me gusta” de Mariana que llamó la atención.

LOS MENSAJES DE CAMILA HOMS A RODRIGO DE PAUL QUE COMPROMETEN A TINI STOESSEL

“Creete eso para no pensar en lo sorete que sos. Ya te dije, que no se me cruce ni que se cruce con mis hijos. Nada más, todavía no me conocés a mí”, le escribió Camila.

“Merecés lo peor vos y la drogadicta de tu novia, que se co… a medio plantel de Argentina y a la mitad más uno de las cantantes merqueras como ella”, se lee en el documento judicial que fue revelado en Socios del Espectáculo.