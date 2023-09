Tras la ruptura de Tini Stoessel, Rodrigo De Paul recibió un nuevo golpe en su vida personal. Y es que el jugador de la Selección Argentina había demandado a su exsuegro, Horacio Homs, y a la madre de sus hijos, Camila.

La Justicia falló a favor de la modelo y participante del Bailando 2023 en esta oportunidad, y salieron a la luz los polémicos mensajes que ella le había mandado a su ex.

LOS MENSAJES DE CAMILA HOMS A RODRIGO DE PAUL QUE COMPROMETEN A TINI STOESSEL

“Creete eso para no pensar en lo sorete que sos. Ya te dije, que no se me cruce ni que se cruce con mis hijos. Nada más, todavía no me conocés a mí”, le escribió Camila.

“Merecés lo peor vos y la drogadicta de tu novia, que se co… a medio plantel de Argentina y a la mitad más uno de las cantantes merqueras como ella”, se lee en el documento judicial que fue revelado en Socios del Espectáculo.