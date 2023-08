Mariana Brey se metió de lleno en la polémica entre Intrusos y Andrea Rincón, y se despachó sin filtros contra Florencia de la Ve.

¿El contexto? El martes Andrea fue a Intrusos tras pautar con un productor de Intrusos un mano a mano con la conductora. La actriz llegó al lugar y le dijeron que el panel sería parte de la nota ¡y ardió Troya!

Rincón se fue del estudio sin dar la entrevista y expresó su furia en un contundente descargo en Instagram, en el que afirmó haberse sentido “humillada”.

En ese marco, Brey escuchó a De la Ve en la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos afirmar que no estaba al tanto del conflicto y opino durísimo sobre Florencia.

"Florencia no puede sostener un mano a mano muy extenso y por eso no le dan esa posibilidad a ella".

MARIANA BREY, LAPIDARIA CON FLORENCIA DE LA VE

“Florencia se hizo la desentendida. No puede no saber como conductora y como cabeza de equipo lo que pasó. Puede no saberlo durante el aire, pero desde que terminó el programa hasta las ocho de la noche que le da un móvil en LAM no puede desconocerlo”, dijo la panelista en Socios del Espectáculo.

“Eso me llama la atención. No puede no saberlo. Es imposible que no le comuniques algo así a una conductora”, aseveró Brey.

Sin filtro, continuó: “La sensación que tengo es que la producción no confía en Florencia como alguien capacitada para hacer un mano a mano”.

“A mí me parece que Florencia es muy buena en su rol de conductora. Me encanta. Pero yo también creo que Florencia no puede sostener un mano a mano muy extenso y por eso no le dan esa posibilidad a ella”, opinó.

“Pero al invitado le venden eso. Sino no la hubiesen dejado ir a Andrea. La hubiesen sentado y le hubiesen cumplido la promesa”, agregó, tomando partido por Rincón.

MARIANA BREY HABLÓ DEL DESTRATO QUE RECIBIÓ ANDREA RINCÓN EN INTRUSOS

“Y también es un destrato. Porque destrato no es solamente levantar la voz, enojarte, pegar dos gritos e irte”, apuntó Brey.

“Destrato es lo que dice Andrea Rincón en el video, y lo explica muy bien. Ella se preparó y fue pensando que iban a cumplir una promesa”, aseguró.

“Llegar al lugar y que te digan ‘bueno, andate’. Eso también es parte del destrato, por más que te lo digan de una manera amorosa. Es tu tiempo”, concluyó picantísima con Florencia de la Ve.