Carmen Barbieri dio una picante opinión en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) sobre el enojo de Andrea Rincón con Intrusos.

“A veces el mano a mano es con una súper figura y una persona que tiene que contar una historia fuerte”, comenzó diciendo la conductora sobre la actriz.

Entonces, aclaró: “Con eso no quiero decir que Andrea no tenga nada importante que decir, pero no es la figura más buscada como por ejemplo Wanda Nara”.

ESTEFI BERARDI CRITICÓ EL ENOJO DE ANDREA RINCÓN CON INTRUSOS

Estefi Berardi criticó el accionar de Andrea Rincón en contra de Intrusos luego de que se produjera un mal entendido con la producción del programa.

“Igual, si ella arregló un mano a mano... ¿por qué no se lo cumplieron?”, dijo Carmen Barbieri y la panelista sentenció: “Más allá del desacuerdo, su enojo fue desmedido”.