Carmen Barbieri salió a la calle con Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) y en su rol de notera estuvo en un supermercado averiguando precios. El ex Gran Hermano 2022, Juan Reverdito, la llevó en taxi y en el aire le expresó su enojo a Estefi Berardi.

“¿Está la panelista ahí? Estefi no sé cuánto…”, lanzó, conduciendo el taxi que llevaba a la conductora de vuelta a los estudios de su programa.

“Estefi no es panelista. ¿Cómo no va a estar si el programa es de los tres?”, lo corrigió la animadora a su lado, mientras en el piso la influencer lo escuchaba.

Foto: Captura de TV

JUAN REVERDITO DE GRAN HERMANO 2022 CRUZÓ A ESTEFI BERARDI EN VIVO

“La otra vez estuvo Cristian U, habló de los ex Gran Hermano y dijo que yo ‘cartoneaba’ para una entrevista. Dijo ‘cartonea para tener una nota’”, señaló, recordando la frase que le molestó.

En ese momento, ella se desentendió. “Venite al piso y lo charlamos. Mejor cara a cara. Lo espero”, aseveró la panelista. “Me sorprendió porque yo pensé que tenía buena onda conmigo. Aparte, no sé que es ‘cartonear’, se despachó.

También el taxista le respondió a Maxi Giudici, quien lo criticó en redes. “Es fácil pegarle a uno que se fue con el 88% de la casa y el más odiado. Es fácil pegarme, pero no voy a responderle a gente fantasma. No me interesa”, concluyó.