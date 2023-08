A una semana de su estreno Got Talent Argentina despertó algunas críticas de la prensa respecto al casting, que tiene caras conocidas de otros ciclos, y ciertas actitudes de los jurados frente a los participantes eliminados, algo que le hizo mucho “ruido” a Marina Calabró.

Tras su cruce a la distancia con Flor Peña sobre el casting “flojito” del ciclo de Telefe, Marina hizo hincapié en que “le hubiera gustado equivocarse”. “A mí me lo habían dicho personas que están dentro de la producción, no invento cosas sobre programas que no se vieron”, dijo.

“Y hoy, después de haber visto una semana, la información que me pasaron es exacta. El casting es muy flojo. Hay mucho de lo que se ve que no tiene el peso escénico de tamaño show. En las redes sociales, varios me dieron la razón”, dijo Marina, que trajo a colación algo que también notó en Internet.

QUÉ DIJO MARINA CALABRÓ SOBRE EL JURADO DE GOT TALENT ARGENTINA

Cuando el cronista le preguntó qué piensa de que “los jurados se burlen de los participantes que no pasan”, Marina reconoció que eso es parte del programa original, creado por Simon Cowell en 2007, pero consideró que “es de otra época”.

“El matárseles de risa en la cara me parece que es algo que está en el original, en la versión de America Got Talent, pero es de otra época. Hay cosas que estaban permitidas porque no hacían ruido hace 20 años, y hoy a mí me chocó. Me parece que es el recurso fácil reírse”, señaló Calabró.

“El público en su casa que haga lo que quiera, pero vos como jurado tenés la obligación del respeto al artista. Y si consideran que ese artista no está a la altura del escenario, no lo suban. Porque si no es una cosa que está en el borde del bullying y la discriminación. No me gustó, me parece que es una tele vieja”, agregó Marina, muy fuerte contra Florencia Peña, La Joaqui, Abel Pintos y Emir Abdul.

