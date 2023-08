Marina Calabró redobló la apuesta con Florencia Peña luego de haber hecho críticas sobre Got Talent Argentina, el nuevo programa de Telefé en el que la actriz formará parte, y que esta le respondiera sin filtros.

En Lanata Sin Filtro, la periodista se enteró que la artita le contestó picantísima ‘No voy a contestar a alguien que trabaja a partir de la maldad’ y ella decidió ir por más: “Por qué se tomó personal... como si hubiera sido a ella la crítica”.

“No es un año más chica que yo, creo que hubo un temita con que no pudo pasar en tiempo y forma el colegio”

“Puede ser que me conozca bien, no se olviden que fuimos al colegio juntas. Ella un año atrás mío, pero en realidad no es un año más chica, creo que hubo un temita con que no pudo pasar en tiempo y forma”, lanzó la columnista.

EL MOMENTO EN QUE MARINA CALABRÓ HABLÓ PICANTÍMA DE LA EDUCACIÓN DE FLORENCIA PEÑA

Marina Calabró aprovechó su fuerte cruce con Florencia Peña en los medios de comunicación para revelar un dato desconocido de la educación de la actriz.

“Ella labura desde muy chiquita. Es más, creo que no se recibió, pero no importa”, dijo la periodista y sobre el estreno de Got Talent Argentina, ironizó: “Tu laburo será debidamente observado el lunes cuando debuten”