La Joaqui rompió en llanto en el diván de Corta por Lozano. Con autenticidad y con una angustia que se dejó ver, la cantante de música RKT habló de los ataques de pánico que está tratando, de la estafa laboral que la obligó a empezar de cero y del dolor que siente por la muerte de El Noba y la detención de L-Gante.

“Me encantaría estar mejor. Cuando me pasó lo laboral, empecé a tener ataques de pánico. Estuve tres días sin dormir. No podía ir a lugares con mucha gente”, contó La Joaqui en el íntimo mano a mano con Vero Lozano.

Cuidando su salud y enfocada en recuperar su carrera, La Joaqui reflexionó sobre las pérdidas y del peso de la mirada ajena.

“Sigo defendiendo que, de un grupo de amigos, estoy yo acá. Las oportunidades no son las mismas para todos. Incluso no son las mismas las que nos damos a nosotros mismos”, dijo la cantante y actual jurado en Got Talent Argentina.

“Cuando venís de un lugar donde te dicen que no vas a llegar a nada, cuando las cosas te llegan las cosas te sentís no merecedor”, agregó, angustiada.

LA JOAQUI HABLÓ DE LOS ATAQUES DE PÁNICO Y LA TRAICIÓN QUE LA LLEVÓ A EMPEZAR DE NUEVO

“Lidio lo mejor que puedo con esto. A veces, estoy con mis amigas tomando el té y me quedo dormida sentada. Ese el proceso de adaptarme (a la medicación). Pero yo quiero estar mejor, quiero poder transitar mejor las cosas. Quiero que mi destino sea otro”, afirmó La Joaqui y rompió en llanto.

“Estoy llorando mucho porque fue un año muy complejo y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y a veces me cuesta. No sé en quién confiar”, expresó tras la estafa que sufrió por parte de su exequipo de trabajo, que la alejó de los escenarios y de la música.

Con desconsuelo, la cantante agregó: “Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos. Siento que en un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo”.

“Estoy cansada de que me juzguen por estar cansada. Y digo ‘¿en serio tengo que decir todo lo que pasé este año?’. A mí me duele”, concluyó La Joaqui, tras expresar sin filtros sus dolores y sus temores.

Conmovida con las lágrimas de la artista, Vero Lozano le dio tiempo que se reponga y mandó a su programa al corte: “Hagamos una cosa, vamos a una pausa y tomás un vaso de agua”.