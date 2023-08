Joaquinha Lerena De La Riva, popularmente conocida como La Joaqui, habló en Cortá por Lozano la supuesta estafa de sus exrepresentantes, Delfina y Majo.

“Este último año fue una locura para mí, me pasaron cosas muy malas sobre todo en mi círculo, fue fuerte y a su vez me llegaron las mejores propuestas”, confesó.

La cantante admitió: “Fue el peor y el mejor año de mi vida, siento que terminé de crecer. No sabía qué iba a pasar con mi carrera, estaba volviendo a empezar”.

“¿Te estafaron?”, indagó entonces Verónica Lozano y ella contestó: “No sé si me estafaron, pero sí hay conflictos legales. No entiendo muy bien qué pasó”.

“¿Todo eso que construiste en esa etapa ya no es más tuyo?”, repreguntó la conductora y la artista respondió: “No, también era mi responsabilidad instruirme mejor”.

“Yo solo sé que no me sentía bien donde estaba, elijo creer que no todos pensamos igual. Igual me dolió”, cerró la jurado de Got Talent Argentina.

QUÉ PASÓ CON LA JOAQUI Y SUS EXREPRESENTANTES, DELFINA Y MAJO

Pablo Layus contó qué pasó con La Joaqui y sus exrepresentantes, Delfina y Majo: “Ella habría descubierto que no le estban liquidando lo que realmente le correspondía”.

“Ella ya está siendo representada por otro, o por lo menos siendo asesorada, por Nicolás del Negro”, detalló el panelista de Intrusos sobre el nuevo mánager de la artista.