Wanda Nara piropeó fuerte a su marido, Mauro Icardi, en medio de las repercusiones por el polémico audio que salió a la luz, en el que su mamá, Nora Colosimo, le cuenta a Andrés Nara que la pareja que conforman su hija con el futbolista sería “tóxica”.

Luego de responder con ironía a la consulta de un seguidor, que quiso saber si es verdad que Mauro la tendría “amenazada”, Wanda remarcó mediante una contundente storie de Instagram lo mucho que la atrae físicamente su marido.

“¿Cuál es la foto más bella de Icardi?”, le preguntaron. Entonces, Wanda compartió una foto de su marido con su gatita bebé. “Todas (las fotos). Tiene una cara perfecta”, sentenció Wanda, muy enamorada de Mauro.

QUÉ DIJO WANDA NARA SOBRE LAS “AMENAZAS” DE MAURO ICARDI

Fiel usuaria de las redes sociales, Wanda no pasó por alto la consulta de un usuario: “Wan, ¿es verdad lo que sale en las noticias sobre que Mauro te tiene amenazada?”, fue la pregunta que le hicieron llegar a Instagram.

Por su parte, la exconductora de MasterChef recogió el guante y le puso humor a su publicación: “Sí. Solo que a, a veces, me chapo a mi secuestrador así me da mejor comida”, escribió junto a una foto en la que se la ve muy mimosa con el padre de sus pequeñas Francesca e Isabella. Y cerró, con un emoji de una carita riéndose hasta las lágrimas: “Y me deja hacer una llamada, y me desata un ratito las manos”.