Luego de las repercusiones que despertó el supuesto audio de la mamá de Wanda Nara, preocupada por las supuestas extorsiones de Mauro Icardi a su hija, la empresaria despejó todas las dudas con un contundente posteo.

Fiel usuaria de las redes sociales, Wanda no pasó por alto la consulta de un usuario: “Wan, ¿es verdad lo que sale en las noticias sobre que Mauro te tiene amenazada?”, fue la pregunta que le hicieron llegar a Instagram.

Por su parte, la exconductora de MasterChef recogió el guante y le puso humor a su publicación: “Sí. Solo que a, a veces, me chapo a mi secuestrador así me da mejor comida”, escribió junto a una foto en la que se la ve muy mimosa con el padre de sus pequeñas Francesca e Isabella. Y cerró, con un emoji de una carita riéndose hasta las lágrimas: “Y me deja hacer una llamada, y me desata un ratito las manos”.

Foto: Captura de Instagram Stories

WANDA NARA SE MOSTRÓ HACIÉNDOSE ESTUDIOS MÉDICOS Y HABLÓ DE SU SALUD

Luego de la gran preocupación que despertó su salud, Wanda Nara decidió responder las consultas de sus seguidores y no le esquivó a las preguntas relacionadas sobre su cuadro clínico.

“¿Estás mejor de salud? Te quiero, cuídate”, fue el cariño mensaje que le hizo llegar un usuario de Instagram. A lo que Wanda respondió, sincera: “Sí”, comenzó diciendo, junto a un emoji de un corazoncito rojo.

Wanda Nara en Instagram Stories: “Estoy siguiendo los tratamientos. De a poco, y con el amor de todos lo que me aman”.

“Estoy siguiendo los tratamientos. De a poco, y con el amor de todos lo que me aman”, agregó la esposa de Mauro Icardi, con quien tiene a sus pequeñas Francesca e Isabella, en las redes.

Además, la empresaria (que también es madre de Valentino, Constantino y Benedicto; frutos de su anterior relación con Maxi López), acompañó sus palabras con una imagen en la que se le va junto a un profesional de la salud sosteniéndole un algodón en su brazo después de lo que sería una extracción de sangre.